МВД Кыргызстана провело ротацию руководителей в УВД и ОВД (список)

В целях повышения эффективности деятельности подразделений, усиления дисциплины и ответственности среди руководителей, оптимизации управления оперативной обстановкой проведена ротация руководящего состава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.
В соответствии с приказом МВД Кыргызской Республики:
- Тюкебаев Тилек Мирбекович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Свердловского района г. Бишкек;
- Дуйшекеев Эрназар Нурдинович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Первомайского района г. Бишкек;
- Аттокуров Талантбек Кантороевич освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Октябрьского района г. Бишкек;
- Аалиев Уланбек Карыбекович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Сокулукского района Чуйской области;
- Абиев Жумгалбек Журсунович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Московского района Чуйской области;
- Бекишов Акылбек Бекишевич освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.
МВД продолжит реализацию кадровых решений, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение безопасности граждан.