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МВД Кыргызстана провело ротацию руководителей в УВД и ОВД (список)

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В целях повышения эффективности деятельности подразделений, усиления дисциплины и ответственности среди руководителей, оптимизации управления оперативной обстановкой проведена ротация руководящего состава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

В соответствии с приказом МВД Кыргызской Республики:

- Тюкебаев Тилек Мирбекович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Свердловского района г. Бишкек;

- Дуйшекеев Эрназар Нурдинович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Первомайского района г. Бишкек;

- Аттокуров Талантбек Кантороевич освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Октябрьского района г. Бишкек;

- Аалиев Уланбек Карыбекович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Сокулукского района Чуйской области;

- Абиев Жумгалбек Журсунович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Московского района Чуйской области;

- Бекишов Акылбек Бекишевич освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

МВД продолжит реализацию кадровых решений, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение безопасности граждан.


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URL: https://www.vb.kg/442799
Теги:
МВД, УВД, назначение
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