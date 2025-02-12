МВД Кыргызстана провело ротацию руководителей в УВД и ОВД (список)

В целях повышения эффективности деятельности подразделений, усиления дисциплины и ответственности среди руководителей, оптимизации управления оперативной обстановкой проведена ротация руководящего состава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

В соответствии с приказом МВД Кыргызской Республики:

- Тюкебаев Тилек Мирбекович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Свердловского района г. Бишкек;

- Дуйшекеев Эрназар Нурдинович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Первомайского района г. Бишкек;

- Аттокуров Талантбек Кантороевич освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Октябрьского района г. Бишкек;

- Аалиев Уланбек Карыбекович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Сокулукского района Чуйской области;

- Абиев Жумгалбек Журсунович освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Московского района Чуйской области;

- Бекишов Акылбек Бекишевич освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ОВД Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

МВД продолжит реализацию кадровых решений, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение безопасности граждан.