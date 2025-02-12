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В Сузаке водитель насмерть сбил пешехода

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11 февраля около 03:50 в Сузакском районе Джалал-Абадской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, неизвестный мужчина азиатской внешности, предположительно 55–60 лет, был сбит неустановленным автомобилем на обочине дороги, ведущей в село Ак-Баш. Водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники Сузакского РОВД оперативно прибыли на место и установили личность погибшего - им оказался 55-летний мужчина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 23-летний водитель автомобиля "Lexus ES300" 2001 года рождения, М.О. Он передан в Следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Данный факт находится на контроле у руководства управления.


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URL: https://www.vb.kg/442808
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, задержание, погибшие, Сузакский район
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