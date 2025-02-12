"Кыргызкомур" получил новую спецтехнику

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев передал ГП "Кыргызкомур" 10 единиц новой спецтехники для регулирования горных работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Оборудование было приобретено за счет собственных средств ГП "Кыргызкомур". Общая сумма составила 36 780 600 сомов.

Министр энергетики Т. Ибраев отметил, что новые технологии способствуют повышению эффективности работы угольной отрасли и призвал к ответственному использованию техники.

Перечень приобретенной техники:

- Погрузчик - 2 единицы;

- Колесный экскаватор - 1 единица;

- Вахтовка КамАЗ - 1 единица;

- Машина для пылеподавления - 2 единицы;

- Служебный легковой автомобиль - 4 единицы.