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В Баткене обнаружили 12 тонн контрабандного риса на 2,4 млн сомов

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Сотрудники таможни "Баткен" пресекли попытку незаконного ввоза 12 тонн риса из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, общая стоимость товара составляет 2,4 млн сомов.

Груз был обнаружен в ходе проверки двух автомобилей марки "Hyundai Porter", которыми управляли граждане Узбекистана. В машинах находилось 480 мешков риса, однако водители покинули место таможенного контроля без разрешения.

После оперативно-розыскных мероприятий транспортные средства были обнаружены во дворе дома в селе Пульгон Кадамжайского района. Груз и автомобили помещены на временное хранение.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, а материалы переданы в Следственный сектор по Южному региону ГТС при МФ КР.


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URL: https://www.vb.kg/442814
Теги:
Баткенская область, ГТС, контрабанда, продукты
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