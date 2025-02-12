В Баткене обнаружили 12 тонн контрабандного риса на 2,4 млн сомов

Сотрудники таможни "Баткен" пресекли попытку незаконного ввоза 12 тонн риса из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, общая стоимость товара составляет 2,4 млн сомов.

Груз был обнаружен в ходе проверки двух автомобилей марки "Hyundai Porter", которыми управляли граждане Узбекистана. В машинах находилось 480 мешков риса, однако водители покинули место таможенного контроля без разрешения.

После оперативно-розыскных мероприятий транспортные средства были обнаружены во дворе дома в селе Пульгон Кадамжайского района. Груз и автомобили помещены на временное хранение.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, а материалы переданы в Следственный сектор по Южному региону ГТС при МФ КР.