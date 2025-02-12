Государству возвращен Мин-Кушский завод "Оргтехника"

В Кыргызстане государству возвращены недвижимые имущества и материальные ценности, находящиеся на балансе бывшего Мин-Кушского завода "Оргтехника", сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, на баланс государства возвращены инструментальный цех с прилегающей территорией площадью 4,3 га, около 20 станков (металлорежущие, токарные, фрезерные, шлифовальные и др.) и инструменты, территория завода площадью 4,44 га, расположенная на 16 площадке села Мин-Куш, территория бывшей АЗС площадью 0,19 га, территория бывшего 7-го цеха площадью 0,0346 га, банкетный зал около 35 м2 с прилегающей территорией, площадью 0,01 га, 4 гаража по 30 м2 и библиотека. Общая площадь возвращенных недвижимых имуществ составляет 11 га.

Мин-Кушский завод "Оргтехника" был создан в 1970-1971 годы в качестве первого крупнейшего промышленного предприятия на территории Нарынской области и являлся крупным бюджетообразующим предприятием по выпуску товаров народного потребления: авторучек, разноцветных фломастеров и стержней для авторучек.

Государственный завод "Оргтехника" посредством включения в 1994 году в программу PESAC (Программа реформы, реструктуризация и приватизации сектора государственных предприятий, посредством реорганизации и ликвидации неплатежеспособных предприятий через процедуру банкротства) был реорганизован в 1995 году в открытое акционерное общество (ОАО).

Земельные участки и недвижимые имущества ОАО "Оргтехника", переданы на баланс Жумгальской районной государственной администрации (РГА) согласно соответствующего Акта приема-передачи.

Проводятся дополнительные мероприятия по возврату оставшихся территорий, в том числе и территории разрушенного ныне детского лагеря "Дружба" и других имуществ ОАО "Оргтехника"".