В Китае Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной командой по футболу

Сегодня молодежная сборная Кыргызстана по футболу U-20 начнет свои матчи в рамках отборочных игр Кубка Азии, которые пройдут в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Перед матчем с Австралией президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной и пожелал игрокам успехов в предстоящих играх.

Молодежная сборная проведет свой первый матч со сборной Австралии в 15: 15 по бишкекскому времени. Матчи Кубка Азии будут транслироваться в прямом эфире спортивным телеканалом НТРК.

Источник: Кабар