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В Китае Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной командой по футболу

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Сегодня молодежная сборная Кыргызстана по футболу U-20 начнет свои матчи в рамках отборочных игр Кубка Азии, которые пройдут в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Перед матчем с Австралией президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной и пожелал игрокам успехов в предстоящих играх.

Молодежная сборная проведет свой первый матч со сборной Австралии в 15: 15 по бишкекскому времени. Матчи Кубка Азии будут транслироваться в прямом эфире спортивным телеканалом НТРК.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/442821
Теги:
Камчыбек Ташиев, Китай, футбол, Кыргызстан
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