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Коллегия администрации президента 21 февраля подведет итоги года

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21 февраля 2025 года в администрации президента Кыргызской Республики "Ынтымак-Ордо" состоится коллегия, посвященная подведению итогов деятельности за 2024 год.

В ходе коллегии будет дана комплексная оценка эффективности работы всех государственных органов Кыргызской Республики, полномочных представительств в областях и подведомственных организаций. Особое внимание будет уделено анализу достижения целевых показателей, реализации национальных проектов и выполнению поручений Президента и Председателя Кабинета Министров.

По итогам заседания будут приняты решения, направленные на повышение эффективности государственного управления, улучшение социально-экономической ситуации в стране и укрепление взаимодействия между органами власти.


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URL: https://www.vb.kg/442822
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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