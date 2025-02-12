Коллегия администрации президента 21 февраля подведет итоги года

21 февраля 2025 года в администрации президента Кыргызской Республики "Ынтымак-Ордо" состоится коллегия, посвященная подведению итогов деятельности за 2024 год.

В ходе коллегии будет дана комплексная оценка эффективности работы всех государственных органов Кыргызской Республики, полномочных представительств в областях и подведомственных организаций. Особое внимание будет уделено анализу достижения целевых показателей, реализации национальных проектов и выполнению поручений Президента и Председателя Кабинета Министров.

По итогам заседания будут приняты решения, направленные на повышение эффективности государственного управления, улучшение социально-экономической ситуации в стране и укрепление взаимодействия между органами власти.