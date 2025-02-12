В Аксыйском районе школу фиктивно обустроили за 8 млн сомов

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Джалал-Абадской области, установлено, что ответственные сотрудники областного управления капитального строительства приняли фактически невыполненные работы по строительству здания школы №67 имени А.Кулубаева в селе Дардак-Добо Аксыйского района, сообщает пресс-служба ГП КР.

Так, несмотря на фактическое невыполнение со стороны ОсОО "К" работ по благоустройству территории школы, установке видеонаблюдения, оснащению спортивным инвентарём и других работ, предусмотренных договором, с внесением ложных сведений в официальные документы были незаконно подписаны акты о выполнении вышеуказанных работ.

В результате незаконных платежей государству нанесен ущерб в размере 8 млн. 20 тысЯЧ 778 сомов.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 337 (злоупотребление должностным положением), ст. 346 (служебный подлог) и ст. 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса и направлено в ГУ ГКНБ Джалал-Абадской области для проведения следственных действий.