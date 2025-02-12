Решения мэрии Бишкека касательно парка им. Ататюрка признаны законными

Конституционным судом Кыргызской Республики рассмотрено обращение Матцакова Самата Аскаровича и экс-председателя Верховного суда КР Осмонова Курманбека Эргешовича относительно законности принятия постановления мэрии города Бишкек "О парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка" от 12 апреля 2024 года № 60, сообщается на сайте мэрии Бишкека.

Решением Конституционного суда Кыргызской Республики постановление мэрии города Бишкек по парку им. Ататюрк, принятое на основе части 3 статьи 44 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" признано законным и не противоречащим Конституции Кыргызской Республики.

В решении Конституционного суда отмечается, что для эффективного осуществления вопросов местного самоуправления исполнительные органы местного самоуправления должны обладать достаточным объемом полномочий, в том числе и отменой изданных ими актов.

Кроме этого, 22 января 2025 года Верховный суд не удовлетворил определение судебной коллегии Бишкекского городского суда об оставлении определения Административного суда о прекращении производства по отдельным земельным участкам парка им. Ататюрк и вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Необходимо отметить, что мэрия города Бишкек действует строго в рамках действующего законодательства КР и продолжит работу по возвращению незаконно используемых земельных участков на территориях общего пользования.