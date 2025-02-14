Йозеф Хиблер: В КР большая проблема – это условия содержания ловчих птиц

Охота с орлами, беркутами или соколами - древняя кыргызская традиция, которая передавалась из поколения в поколение в нашем народе. Хотя на сегодняшний день данный вид охоты больше не является необходимым для пропитания, Кыргызстан остается одной из немногих стран, который сохраняет эту неотъемлемую часть национальной культуры. В нашей стране все еще есть преданные сокольники, полные решимости сохранить это древнюю традицию для потомков.

Тем не менее, в Кыргызстане есть лица, которые злоупотребляют данной древней кыргызской традицией. Так некоторые предприимчивые жители страны делают на орлах и соколах бизнес, предлагая туристам всего лишь сфотографироваться с птицей. При этом содержат их в ужасных условиях. Об этом и другом говорилось на прошедшем в Бишкеке круглом столе, на котором отечественные беркутчи, соколятники, эксперты, ученые и просто неравнодушные лица собрались, чтобы обсудить положение ловчих хищных птиц в Кыргызстане.

Открыла мероприятие общественная деятельница Токтайым Уметалиева, которая в своем выступлении отметила важность данной тематики. По ее словам, необходимо с этой проблемой обратиться к президенту страны, и поднять этот вопрос на уровне руководящих органов.

"Мы просим депутатов Жогорку Кенеша и Иссык-Кульского областного кенеша провести специальные слушания по поводу безопасности ловчих птиц, иначе это грозит катастрофой. Мы можем потерять нашу древнюю кыргызскую традицию, завещанную нам предками и великим Манасом", - сказала Уметалиева.

Взгляд со стороны

Общеизвестно, что сторонний наблюдатель чаще всего более объективно и беспристрастно видит ситуацию. Таким участником мероприятия стал Йозеф Хиблер, европейский специалист из Австрии по разведению орлов и ловчих птиц и председатель Австрийского союза орнитологов. Также он автор специализированных книг по содержанию и разведению орлов.

Эксперт из Австрии уже не раз посещал Кыргызстан, и на этот раз в течение недели перед круглым столом он успел посетить реабилитационный центр вблизи Бишкека, зоопарк в Караколе, а также провёл встречи с беркутчи и соколятниками Иссык-Куля. И в ходе этого визита он увидел много проблем в содержании птиц.

"Мы приехали сюда не для того, чтобы говорить вам, что правильно, а что нет. Некоторые ваши беркутчи попросили нас помочь вам вывести Кыргызстан на международный уровень. Самая большая проблема – это условия содержания ловчих птиц, от чего они долго не живут. Если у нас в Австрии соколы живут до 30 лет, то здесь они живут около 10 лет. Поэтому самое первое, что нужно сделать – это улучшить условия содержания птиц. На время охоты, а это 2-3 месяца, нормально, что птица все время находится в колпаке. Потом же она должна жить вольно в соответствующем вольере со всеми необходимыми размерами. Вот вы говорите: "традиция", но в том то и дело, что раньше птицу отпускали после сезона охоты. Сейчас же условия содержания птиц совершенно не соответствуют традициям", - сказал Йозеф Хиблер.

"Мы проехались по Иссык-Кульской области и признаться, нас беспокоит содержание беркутов в вашей стране. Условия содержания многих из них оставляют желать лучшего. К примеру, в Европе вы нигде не увидите таких условий содержания соколов или беркутов. Там чтобы стать соколятником нужно сдать экзамен. В Азии же намного проще с этим, но от этого есть злоупотребления. Почему мы это делаем? Нас попросили некоторые беркутчи, чтобы мы помогли вывести Кыргызстан на международный уровень. Да, Кыргызстан присутствует на международному уровне, на уровне ЕАЭС, но остальное международное сообщество отталкивают ваши условия содержание ловчих птиц. Сюда приезжают туристы и фотографируются с беркутами, которые стоят вдоль дорог. Потом они это все распространяют в соцсетях, и специалисты видят, в каком состоянии находятся птицы. Поэтому вам нужно подтянуться в этом плане, и довести до стандартов Австрии", - добавил Игорь Маинов, который занимается историей разведения и охоты ловчих птиц, а также их содержанием народами Центральной Азии.

В свою очередь представитель ассоциации "Кыргыз мунушкорлор" Мирлан Калилов согласился, что в Кыргызстане существует подобная проблема, но есть еще и трудности с регистрацией ловчих хищных птиц.

"Да, в Европе строят с нужными размерами вольеры, создают все условия для содержания птиц и охоты с ними, но там прежде всего дают возможность получить все документы на птиц. В Кыргызстане же по-прежнему есть проблема при регистрации и легализации ловчих хищных птиц. Беркутчи, которые знают и умеют свое дело, не могут добиться содействия со стороны госорганов.

У соколятников возникают проблемы при выезде за рубеж для участия в международных соревнованиях. Для вывоза беркутов и соколов требуются международные паспорта и чипы. Однако получить документы на содержание хищных птиц и использования в качестве ловчих очень трудно из-за сложных условий, которые ставят госорганы", - отметил он.