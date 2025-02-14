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"Не нужно ждать Дня святого Валентина, чтобы выразить чувства близким"

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- Назгуль Абдыразакова
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День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных, отмечается 14 февраля в разных странах мира. Истоки праздника уходят в глубину веков, а его современная история тесно связана с именем святого Валентина.

Считается, что Валентин был священником в римском городе Терни в III веке, во времена правления императора Клавдия II. В тот период, когда Римская империя вела войны, император запретил легионерам жениться, полагая, что семейные узы снижают боевой дух солдат. Однако Валентин тайно венчал влюбленных, за что был арестован и приговорен к казни. По легенде, в темнице он влюбился в дочь тюремщика и перед смертью написал ей письмо, подписав "Твой Валентин".

В 496 году папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. С тех пор праздник распространился по всему миру, но отношение к нему сегодня остается неоднозначным. Одни считают его символом любви и романтики, другие - коммерческим проектом, придуманным маркетологами. В некоторых странах празднование этого дня запрещено, поскольку он считается чуждым местным культурам. В Кыргызстане же к этому празднику отношение неоднозначное. Так по словам психолога Давлатхан Кабыковой, День святого Валентина не имеет отношения к нашей культуре и духовным ценностям, а любовь можно проявлять и без привязки к этому празднику.

"Я против этого праздника. Мы являемся мусульманами, и этот день не имеет отношения к нашему духовному и культурному наследию. Валентин не был святым, а был служителем церкви, который тайно венчал влюбленных, несмотря на запреты. Мы можем любить без этого праздника. Важно ценить близких и родных, когда они живы и здоровы. Не нужно ждать особых дней, чтобы выражать свои чувства. Нужно любить жизнь каждый день и быть благодарным, даже когда приходят трудные моменты. Это касается каждого из нас", - сказала она.

Глава общественного фонда Тилек Усупов также придерживается мнения, что этот праздник не имеет большого значения для Кыргызстана.

"14 февраля - это такой надуманный праздник. У нас в Кыргызстане есть официальные праздники, которые мы отмечаем. Я считаю, что этот день лишний. Важно не привязываться к праздникам, чтобы уделять внимание своей половинке и проявлять уважение. Эти лишние затраты - не лучшая идея. Для нашей страны этот праздник чужд.

В тоже время запретом ничего не добьешься, так как запретный плод всегда сладок. Нужно подходить к вопросу альтернативно, чтобы государство отмечало свои праздники и прославляло своих национальных героев. Это могло бы стать посылом на любовь к родине и национальной культуре", - отметил Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/442879
Теги:
праздник, Кыргызстан
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