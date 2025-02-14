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Михаил Петров: Торговцы КР объединились, защищаясь от слепой цифровизации

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- Светлана Лаптева
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Председатель правления Ассоциации торговых предприятий "Союз Торг" Михаил Петров в разговоре с корреспондентом vb.kg отметил, что власть не просто услышала, а предприняла конкретные шаги навстречу предпринимателям.

По его словам, президент уже подписал документы, меняющих налоговую ситуацию.

"Ранее торговцы с различных рынков, торговых компаний, представители малого и среднего бизнеса, объединились перед лицом слепой, непродуманной цифровизации, стараясь защитить свое право вести честный бизнес.  Активисты ассоциации круглые сутки вели разъяснительную работу, отвечали на звонки, общались в чатах, выстраивали диалог с властью, и желание разобраться в ситуации было двусторонним.

Крайняя степень накаленности обстановки  на всех рынках, торговых центрах и базарах Кыргызстана в связи с введением ЭТТН и ЭСФ могла в любой момент привезти к неконтролируемым последствиям. В этот момент предприниматели торговой сферы  приняли решение срочно сформировать инициативную группу из предпринимателей, которые понимали, что эксперименты по внедрению  цифровизации могут закончиться их разорением . Была в кратчайшие сроки зарегистрирована "Ассоциация Союз Торг",  в которую вошли свыше 450 юрлиц и ИП, практически, со всех рынков, торговых центров и базаров.

Активисты инициативной группы, практически, каждый день и до поздней ночи вели разъяснительную  работу, отвечая на шквал вопросов. Паника хоть в значительной степени еще не улеглась, но необходимо продолжить эту сложную работу по взаимодействию с государством.

Сегодня мы провели вторую встречу с председателем Государственной Налоговой службы  Кыргызской Республики Алмамбетом Шыкмаматовым, на которой мы получили максимально развернутые и ясные ответы на наши вопросы, каждый из этих которых не давал спокойно спать большинству торговых компаний и предпринимателей рынков.

 Мы ценим, когда наше государство в лице президента страны и глава налоговой службы прислушивается к чаяниям и волнениям предпринимателей, и делают шаги для защиты труда тружеников, а работа в торговле - это тяжелый труд.

Мы старались максимально подготовится к данной встрече. Собрали как технические вопросы, так и принципиальные "больные" места в системе налоговых процедур", - рассказал Михаил Петров.


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URL: https://www.vb.kg/442892
Теги:
налоги, Кыргызстан
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