Алмамбет Шыкмаматов : Поправки в Налоговый кодекс облегчат ведение бизнеса

Глава налоговой службы Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов в разговоре с корреспондентом vb.kg подтвердил, что изменения в налоговое законодательство, которые подписал президент, введены для того, чтобы малый и средний бизнес, а также все граждане Кыргызстана могли работать комфортно.

По его словам, подписанный президентом документ предусматривает внесение поправок в восемь кодексов и семь законов, в том числе в статью 161 Налогового кодекса КР.

Ниже основные поправки в Налоговый кодекс КР:

"Отмена Единой налоговой декларации для физических лиц, что упростит процесс налогового администрирования и уменьшит бюрократическую нагрузку на граждан. Это решение обусловлено необходимостью активного использования современных информационных технологий и автоматизации процессов сбора информации.

Установление ставки подоходного налога в размере 1% для таксистов и курьеров

В целях вывода из тени физических лиц деятельность указанной категории налогоплательщиков будет облагаться подоходным налогом в размере 1% (вместо патентной системы). Плательщиком данного налога будет налоговый агент - организация, предоставляющая доступ к информационной системе, применяемой для заказов.

Отмена "нулевых" отчетов

При отсутствии у налогоплательщика налогового обязательства за отчетный период предоставление "нулевых" отчетов не требуется.

Освобождение от подоходного налога при реализации макулатуры и металлолома

До внесения поправок налоговые агенты удерживали с физических лиц 10% подоходного налога при приеме макулатуры и металлолома. Теперь реализация этих товаров освобождена от налогообложения. Также освобождены от подоходного налога сделки по приему стекла, стеклопосуды, стеклосодержащих изделий, полипропилена, полиэтилена, пластика и полиэтилентерефталата

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Льгота для торговых сетей при реализации сельскохозяйственной продукции

Освобождены от уплаты 80% НДС торговые сети, реализующие отечественную сельхозпродукцию, приобретенную у налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве сельскохозяйственных производителей, кооперативов или торгово-логистических центров сельскохозяйственного назначения

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Льгота по бонусу для сельхозпроизводителей

Сельскохозяйственные производители освобождаются от уплаты бонуса за отбор (извлечение из недр) подземных вод при их использовании для сельскохозяйственных нужд.

Освобождение от уплаты сбора за первичную регистрацию владельцев транспортных средств, собранных или произведенных в КР

В рамках реализации проекта производства автомобилей завод "Тулпар Моторс" осуществляет сборку и производство машин. Освобождение покупателей от уплаты сбора при регистрации ТС делает покупку авто более доступной и способствует росту уровня автомобилизации населения.

Основные поправки в Кодекс КР о правонарушениях

Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо принимает плату за товары или услуги через платежные системы, зарегистрированные на другое лицо, предусмотрено следующее:

за первое нарушение - предупреждение;

за повторное нарушение: для физических лиц - 20 тысяч сомов, для юридических - 65 тысяч.

Увеличение штрафов за оборот подакцизной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками

Штрафы за незаконную реализацию подакцизной продукции без акцизных марок или с их подделкой, установленные в 2016 году, удваиваются в связи с ростом количества случаев выявления нелегальной алкогольной и табачной продукции.

Основные поправки в Закон "О введении в действие Налогового кодекса КР"

Переход на единый налог для строительных компаний

Субъекты, занимающиеся строительством жилых и нежилых зданий, могут подать заявление о переходе на иной режим налогообложения до 1 июля 2025 года. Также установлены ставки единого налога для данной категории налогоплательщиков:

6% - при расчетах наличными;

4% - при безналичных расчетах.

Списание налоговой задолженности у физических лиц по операциям реэкспорта транспортных средств

Физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей) освобождаются от налоговой задолженности, в том числе процентов и пени, по доходам, полученным с 1 января 2022 года по 1 января 2025-го при импорте и продаже транспортных средств, находившихся в их собственности менее года.

Легализация остатков товаров без первичных учетных документов

Налогоплательщики освобождаются от ответственности за товары без первичных учетных документов, если внесут сведения о них в информационную систему налогового органа до 1 апреля 2025 года. Исключение составляют:

алкогольная продукция, табачные изделия, лекарственные средства, медицинские изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов;

нефть и нефтепродукты (за исключением смазочных масел под кодами ТН ВЭД 2710197100-2710199800);

товары, по которым имеются решения Налоговой службы или судебные решения, вступившие в законную силу.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением отдельных положений".