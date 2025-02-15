Звезда "Реала" Винисиус Жуниор получил предложение на 1 млрд евро

Звезда "Реала" Винисиус Жуниор стоит перед судьбоносным решением, получив невероятное предложение на сумму 1 миллиард евро от представителей Саудовской Аравии. По сообщениям СМИ, предложение включает в себя трансферный платеж в размере 300 миллионов евро для "Реала", а также личный контракт бразильского вингера на пять лет с зарплатой 200 миллионов евро в год.

24-летний Винисиус, чей действующий контракт с "Реалом" рассчитан до 2027 года, неоднократно заявлял о желании остаться в клубе и продолжить писать историю с мадридцами. Однако масштабы саудовского предложения заставили его серьезно задуматься о своем будущем.

Несмотря на внушительную сделку, Винисиус остается сосредоточенным на текущем сезоне с "Реалом". Клуб, в свою очередь, намерен продлить контракт с нападающим и уже близок к заключению нового соглашения.

По последним данным, Винисиус требует зарплату более 25 миллионов евро в год в рамках нового контракта с мадридским клубом. Руководство "Реала" также дало понять, что единственный способ его ухода - это активация клаузулы выкупа, которая составляет 1 миллиард евро.

Хотя предложение из Саудовской Аравии вызвало большой резонанс, Винисиус осознает, как такой переход может сказаться на его имидже среди болельщиков и руководства клуба. В ближайшие недели будет ясно, останется ли он в "Реале" или решит сменить клуб и войти в историю самым громким трансфером в футболе.