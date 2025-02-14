UFC готов организовать бой между Вэйли Чжан и Валентиной Шевченко

Президент UFC Дана Уайт выразил готовность организовать бой между чемпионкой UFC в весе до 52 кг Вэйли Чжан и чемпионкой в весе до 57 кг Валентиной Шевченко. Уайт отметил, что он готов выполнить любое пожелание Чжан, включая этот потенциальный высококлассный поединок.

Вэйли Чжан, которая недавно одержала победу над Татьяной Суарес на UFC 312, выразила интерес к бою с Шевченко. Она подчеркнула, что этот поединок может состояться, если удачно сложится время и момент для обеих спортсменок.

В свою очередь, Валентина Шевченко не исключает возможности такого боя, однако она отметила, что ей потребуется несколько месяцев для восстановления и подготовки после последнего поединка.

Хотя официального подтверждения организации боя между Чжан и Шевченко ещё нет, обе спортсменки и представители UFC заинтересованы в таком поединке, и его проведение возможно в будущем. Фанаты могут надеяться, что эти два элитных бойца встретятся в ближайшее время в захватывающем поединке.