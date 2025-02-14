Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 91.14 - 92.14

С 1 марта вывоз мусора в Маевке будет осуществляться МП "Тазалык"

699  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 марта 2025 года вывоз твердых бытовых отходов с территории муниципального территориального управления "Маевка" будет осуществляться муниципальным предприятием "Тазалык". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, жителям района необходимо начать оплачивать услуги по вывозу мусора в пользу МП "Тазалык". Согласно постановлению Бишкекского горкенеша от 31 января 2023 года №67, стоимость вывоза ТБО составляет 42 сома 23 тыйына на человека. Для пенсионеров плата составит 23 сома 18 тыйын, с учетом НДС.

Кроме того, жителям Маевки нужно предоставить информацию о числе фактически проживающих по адресу: улица Ростовская, 19Б.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442945
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  