С 1 марта вывоз мусора в Маевке будет осуществляться МП "Тазалык"

С 1 марта 2025 года вывоз твердых бытовых отходов с территории муниципального территориального управления "Маевка" будет осуществляться муниципальным предприятием "Тазалык". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, жителям района необходимо начать оплачивать услуги по вывозу мусора в пользу МП "Тазалык". Согласно постановлению Бишкекского горкенеша от 31 января 2023 года №67, стоимость вывоза ТБО составляет 42 сома 23 тыйына на человека. Для пенсионеров плата составит 23 сома 18 тыйын, с учетом НДС.

Кроме того, жителям Маевки нужно предоставить информацию о числе фактически проживающих по адресу: улица Ростовская, 19Б.