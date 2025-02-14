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В Оше началось строительство жилого комплекса "Ош-Сити"

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Ош началось строительство современного жилого комплекса "Ош-Сити". Об этом сообщает телеканал ОшТВ.

По его данным, проект, запущенный с установкой капсулы времени, предполагает создание нового жилого комплекса, который будет полностью завершен в течение 5 лет.

Проект включает строительство более 12 тысяч квартир, из которых 1 тысяча будет предоставлена государственным служащим. Одним из самых высоких зданий жилого комплекса станет 24-этажный дом.

"Ош-Сити" будет оснащен современными технологиями и условиями жизни, соответствующими концепции "умного города".


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URL: https://www.vb.kg/442946
Теги:
Ош, строительство, жилье
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