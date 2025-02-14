Баку намерен выслать 39 сотрудников МИА "Россия сегодня"

Азербайджан решил внести "корректировки в фактическую деятельность" в стране представительств и филиалов зарубежных СМИ "с целью устранения сложившегося диспаритета", передает Caliber.Az со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что корректировки коснутся, в частности, издания "Спутник Азербайджан", функционирующего в стране в качестве филиала МИА "Россия сегодня", а также "Би-Би-Си" (BBC News Azərbaycanca).

"С целью устранения сложившегося диспаритета в представительстве азербайджанских и российских государственных информационных агентств в России и Азербайджане соответственно, в нашей стране будет работать столько же корреспондентов МИА "Россия сегодня", сколько в России работает корреспондентов "Азертадж". В данный момент речь идет об одной штатной единице", - говорится в сообщении.

Источник: eadaily.com