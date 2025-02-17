Проект "Келинка" помогает семьям вырваться из бедности

В школе № 1 в селе Ивановка Кен-Булунского айылного аймака состоялась торжественная церемония передачи оборудования для невесток, которые начнут свои бизнес-проекты в сфере полиграфии, кулинарии и швейных изделий. Оборудование было приобретено в рамках проекта "Жизнь в достоинстве" ("Татыктуу жашоо"), реализуемого International Alert в партнерстве с Международным общественным фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" и Общественным фондом "Демилгелүү ишкер аялдар" (ДИА) при финансовой поддержке Правительства Великобритании.

В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, партнерских организаций и семьи, участвующие в проекте. Для 8 семей-бенефициаров из Чуйской области это оборудование стало значительным шагом на пути к достойной жизни. Участники проекта и их семьи в течение 6 месяцев изучали методологию "Татыктуу жашоо", которая направлена на изменение поведения по предотвращению домашнего насилия и укрепление социальных и экономических прав женщин и их семей. Оборудование предназначено для производства печатной продукции, кулинарных изделий и изготовления одежды.

"Методология, направленная на трансформацию семей с фокусом на сотрудничество с Министерством социального обеспечения, является стратегической и позволит расширить использование этой методологии в Кыргызстане для предотвращения и снижения уровня домашнего насилия", - отметила Шакират Токтосунова, директор International Alert в Центральной Азии.

- В семье мужа 8 братьев и сестер, в моей семье четверо детей, у нас с мужем трое деток. Мы родились и выросли в Ивановке. По сути для нас возможность раскрутить свой бизнес с нуля, когда тебе помогают изучить финансовую грамотность, ведение бизнеса, а одновременно ты и вся семья работаете с психологом чтобы выстроить семейные отношения - это просто чудо. Мы подавали заявку на раскрутку точки питания. "Фастфуд в Ивановке" - точка быстрого питания работает уже 10 месяцев. у нас появилось много клиентов, люди заказывают нам шаурму, гамбургеры, блины по вотсапу, интернету. Секрет - особый рецепт, все очень вкусно. И теперь мы планируем расширятся. Я очень счастлива, что могу работать сама, вместе с мужем, с всей семьей. - рассказала Рахматжон кызы М.

- Проект называют "Келинка, невестка". Это про меня. Мне 21 год. Я и мой муж из Джергитала. Переехали в Ивановку несколько лет назад. Сразу после 9 класса я пошла работать в швейный цех, во время работы и шила и набиралась опыта, смотрела как выполняют все операции, кроят. И потому когда в проекте спросили какое оборудование выбрать, какой бизнес хочу вести сразу сказал швейный. Два дня назад мне привезли оборудование для швейного дела. Я сразу в тот же вечер сшила костюмчик дочке. Я просто рада, куратор проекта рассказал, что направят меня на обучение и я буду шить, кроить, смогу продавать свою продукцию, а вся наша семья будет помогать. То есть мы сможем обеспечивать себя и своих детей, а до этого получала пособие. - рассказала. Тахмаинана Мирзоева.

О проекте "Жизнь в достоинстве": Проект реализуется с июля 2022 года в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Он направлен на выявление и снижение уровня домашнего насилия, изменение отношений в семье, преодоление гендерных стереотипов и расширение участия женщин в принятии экономических решений. Проект реализуется при финансовой поддержке Правительства Великобритании по международному развитию. Мнения, высказанные в рамках проекта, не обязательно отражают официальную точку зрения Правительства Великобритании.

В рамках проекта 110 семей в Кыргызстане и Узбекистане воспользовались его инициативами, которые позволили значительно повысить уровень жизни и усилить роль женщин в процессе принятия решений. Предоставление оборудования – лишь один из аспектов комплексного подхода, включающего обучение навыкам коммуникации, работы на рынке и управления финансами для обеспечения долгосрочного успеха.