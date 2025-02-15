Футбольный клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" показал фантастическую игру, разгромив "Челси" со счетом 3:0 перед восторженной домашней публикой на стадионе Амекс. Игрок Каору Митома открыл счет потрясающим голом, задав тон матчу, который стал худшим выездным поражением "Челси" в этом сезоне.

Другой игрок Янкуба Минте стал героем вечера, оформив дубль и воспользовавшись ошибками защиты "Челси", сделав этот матч незабываемым для "чаек". Несмотря на 70% владения мячом, "Челси" не нанес ни одного удара в створ ворот, оставив тренера Энцо Мареску в ярости. Он назвал это выступление "худшим в сезоне".

Эта уверенная победа поднимает ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" в топ-8 и дает надежду на выход в еврокубки, в то время как "Челси" серьезно рискует упустить место в топ-4. Может ли это стать поворотным моментом для "Брайтона"? Чайки летят высоко, а "синие" идут ко дну!