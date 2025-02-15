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Бактыбек Бекболотов: Каждый, кто прошел пекло Афганистана - герой

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке у памятника погибшим в Афганистане в парке Ататюрк состоялся митинг в честь 36-ой годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года.

Вспомнить и отдать дань памяти погибшим пришли ветераны боевых действий в Афганистане и родственники воинов-интернационалистов.

В память о погибших была объявлена минута молчания, прозвучал метроном и троекратный оружейный залп. В завершение митинга-реквиема участники мероприятия возложили цветы к памятнику.

В своем поздравлении первый заместитель мэра Бишкека Мирлан Байгончоков пожелал ветеранам здоровья и поблагодарил их за активное участие в воспитательной работе с молодежью.

Генерал-полковник Абдыгул Чотбаев и представители организации ветеранов Афганистана отметили, что война остается в сердце каждого участника тех трагических событий, и поэтому важно сохранять память и товарищество.

В свою очередь глава военного ведомства Бактыбек Бекболотов напомнил, что День вывода советских войск из Афганистана - это не только праздник, но и День скорби по погибшим в этой войне.

"Через пекло этой войны прошли 7 тысяч 141 кыргызстанцев. 252 из них погибли в боях, 1500 вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести.

Каждый кто прошел через это пекло - герой. Советские войска пришли на помощь правительству. Вы выполняли задачи, поставленные правительствами ого периода. И выполняли все честно, кто-то ценою жизни. 

Этого нельзя забывать, именно поэтому руководство страны, оборонного ведомства, в целом наше общество с пониманием и уважением относится к воинам-интернационалистам, воздавая дань их героическому подвигу. Также наши воины не только воевали в Афганистане, но и восстанавливали эту страну, строя новые школы и больницы, обеспечивая продовольствием, медикаментами и всем необходимым, одним словом - создавали все условия для нормальной цивилизованной жизни местного населения", - сказал он.

Министр обороны не оставил без внимания и активность ветеранов-интернационалистов в деле военно-патриотического воспитания молодежи Кыргызстана, в частности сказав, что "и сегодня воины-интернационалисты с честью выполняют свой гражданский долг: вносят вклад в развитие ветеранского движения нашей страны, проводят большую работу по оказанию помощи своим боевым товарищам, занимаются патриотической работой, участвуют в подготовке молодого поколения защитников Отечества".


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URL: https://www.vb.kg/442973
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