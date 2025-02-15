Зайнидин Курманов о Нарыне Айыпе: Он ушел, как недопетая песня

Сегодня в Бишкеке простились с известным журналистом Нарыном Айыпом (Идиновым Нарынбеком).

В церемонии прощания приняли участие экс-председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, председатель Союза журналистов Илязбек Балташев, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, проректор по науке Дипломатической академии МИД КР, доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов, журналист и публицист Эсенбай Нурушев, а также общественные и политические деятели, друзья и коллеги.

Все выступавшие отметили, что Нарын Айып был человеком высокой принципиальности, честности и преданности своему делу.

В своем выступлении Зайнидин Курманов отметил, что Нарын Айып был объективным, порядочным и принципиальным человеком:

"Я как историк скажу, что очень долго боролся за признание отцов-основателей Кыргызстана. В конце прошлого года президент Садыр Жапаров издал соответствующий указ, и с какой радостью Нарын Айып встретил эту новость, зная мою работу. После провозглашения независимости еще 34 года пришлось бороться за реабилитацию их имен. Сегодня они официально оправданы, и я бы поставил рядом с ними самого Нарына Айыпа. Он, как и Жусуп Абрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, посвятил свою жизнь народу и государству.

Он никогда не шел на сделку с совестью, и именно поэтому его любит народ. Он был человеком принципов и убеждений, не имевшим наград, но заслужившим уважение. Его преследовали, его расстреливали словами, но он никогда не жаловался. Он оставался моральным ориентиром до самого конца.

Он ушел, как недопетая песня. Мы всегда будем его помнить. В истории он останется как голос совести народа. Я постараюсь написать все свои воспоминания о нем – о нашей дружбе, о том, как мы стали единомышленниками, и о том, как мы его потеряли", - заключил Курманов.