Масштабный экофорум "Иссык-Куль зовет на помощь" пройдет в Караколе

Иссык-Куль - это не просто озеро, а национальное достояние и экологическая артерия всей страны. Однако стремительное развитие региона несет не только экономические перспективы, но и серьезные вызовы для окружающей среды. Вопросы загрязнения воды, бесконтрольного строительства и изменения экосистем требуют немедленного решения.

19 февраля в Караколе состоится первый экофорум по защите и охране водных ресурсов Иссык-Кульской области, организованный при поддержке губернатора региона. Мероприятие объединит представителей государственных структур, экспертов-экологов, общественные организации и бизнес, чтобы выработать стратегию по сохранению уникального природного наследия Кыргызстана.

Инициаторы форума - производители очистных сооружений, что говорит об экологической, социальной ответственности . Они хотят напомнить, что Иссык-Куль - это не просто озеро, а национальное достояние и экологическая артерия всей страны. Однако стремительное развитие региона несет не только экономические перспективы, но и серьезные вызовы для окружающей среды. Вопросы загрязнения воды, бесконтрольного строительства и изменения экосистем требуют немедленного решения.

Как отметила учредитель Sky Industrial Group Рахат Жунушбаева, в рамках форума будет создана рабочая группа, которая займется разработкой практических решений по очистке сточных вод и снижению вредного воздействия на Иссык-Куль. Также будет представлена инициатива по более строгому экологическому контролю в регионе.

"Этот форум - начало долгосрочной работы по защите Иссык-Куля. Только совместными усилиями можно сохранить чистоту и экологическое равновесие одной из главных природных жемчужин Кыргызстана", - сказала она.