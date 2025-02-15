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В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4

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- Алина Мамаева
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Сегодня в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает МСЧ Республики Алтай.

"Землетрясение произошло в 08:48 часов по местному времени в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай РФ зарегистрировано сейсмическое событие силой в эпицентре 6,4 магнитуды.

В пятидесятикилометровую зону попали 6 населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит– Сортогой, Чаган Узун. Предварительная интенсивность составила 4-5 балов, выявлены незначительные повреждения штукатурки в Средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач.

Сейсмическое событие ощущалось по всей территории Республики Алтай. Организовано обследование объектов на всей территории региона. Объекты социального назначения функционируют в штатном режиме. Дороги в проезжем состоянии. Информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/442979
Теги:
землетрясение, Россия
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