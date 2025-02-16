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В Кыргызстане школьники смогут анонимно сообщать о насилии в школах

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- Назгуль Абдыразакова
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В Министерстве образования и науки Кыргызстана состоялось совещание с начальниками районных и городских управлений образования, а также директорами региональных методических центров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся сферы образования, в том числе проблемы насилия и травли в школах.

Министр Догдуркүл Кендирбаева подчеркнула, что эта тема вызывает обеспокоенность общественности и требует незамедлительных действий. Она сообщила, что министерство активно работает над мерами для предотвращения насилия в школах и защиты прав учащихся. В частности, министр поручила разработать комплексный план мероприятий, направленных на охрану здоровья и жизни обучающихся. Включены меры по предотвращению насилия в отношении детей, усилению разъяснительной работы среди родителей и учащихся, а также внедрение эффективных программ профилактики.

Одной из ключевых инициатив является создание цифровой платформы для конфиденциального сообщения учащимися о случаях насилия, угроз и причинения вреда. Платформа позволит учащимся сообщать о таких инцидентах в администрацию школы и другие государственные органы. Этот онлайн-модуль уже разработан Республиканским институтом переподготовки педагогических работников и будет внедрён во всех школах страны.

Также министр предложила усилить взаимодействие с местными властями, организовав публичные встречи с участием руководства Министерства образования и науки и представителей органов местного самоуправления. В рамках этих встреч будет обсуждаться ответственность родителей за воспитание детей и разработка нормативных актов, направленных на усиление этой ответственности.

Дополнительно, было поручено усилить информационные кампании по профилактике насилия в образовательных учреждениях и правонарушений среди несовершеннолетних.


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URL: https://www.vb.kg/442983
Теги:
Министерство образования, насилие, школа, безопасность, Кыргызстан
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