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Российский певец Игорь Николаев судится из-за фразы "Выпьем за любовь"

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Российский музыкант Игорь Николаев решил бороться с продавцами сувениров, без спроса использующими строчку из его песни "Выпьем за любовь". Об этом сообщает Shot.

По информации медиа, певец подал в суд два иска по интеллектуальным правам на суммы 800 тысяч и 250 тысяч рублей. Артист совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, потребовал больше миллиона рублей за незаконное использование фразы "Выпьем за любовь" на футболках, кружках интерьерных украшениях и других товарах, продающихся в сети.

Известно, что Николаеву, помимо строчки из песни "Выпьем за любовь", принадлежат права на фразу "Дельфин и русалка", а также на ставшую мемом собственную фотографию с кружкой пива.

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз предрек Игорю Николаеву провал с маркой "Выпьем за любовь". Эксперт отметил, что одноименная композиция артиста была популярна 30 лет назад, а также подчеркнул, что сегодняшние девушки и женщины лишены доли романтизма и не будут приобретать вино бренда Николаева.

Источник: Lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/442986
Теги:
Россия, суд, артисты эстрады, товары
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