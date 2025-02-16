В Джалал-Абаде построят Дворец спорта на 7 000 зрителей

В Джалал-Абаде планируется строительство современного Дворца спорта, рассчитанного на 7 000 зрителей. Проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры региона, был анонсирован первым заместителем мэра города Кубанычем Иманалиевым.

Многофункциональный комплекс станет важной площадкой для проведения национальных и международных спортивных соревнований, а также культурных и развлекательных мероприятий. Ожидается, что он даст мощный импульс развитию спорта в регионе, привлекая молодежь и способствуя раскрытию местных спортивных талантов.

Строительство Дворца спорта станет значительным шагом в продвижении здорового образа жизни и укреплении позиций Джалал-Абада как ключевого центра спорта и отдыха в Кыргызстане.