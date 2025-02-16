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В Джалал-Абаде построят Дворец спорта на 7 000 зрителей

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- Самуэль Деди Ирие
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В Джалал-Абаде планируется строительство современного Дворца спорта, рассчитанного на 7 000 зрителей. Проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры региона, был анонсирован первым заместителем мэра города Кубанычем Иманалиевым.

Многофункциональный комплекс станет важной площадкой для проведения национальных и международных спортивных соревнований, а также культурных и развлекательных мероприятий. Ожидается, что он даст мощный импульс развитию спорта в регионе, привлекая молодежь и способствуя раскрытию местных спортивных талантов.

Строительство Дворца спорта станет значительным шагом в продвижении здорового образа жизни и укреплении позиций Джалал-Абада как ключевого центра спорта и отдыха в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/442993
Теги:
Джалал-Абадская область, спорт, строительство
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