Баткенский кооператив "Агросервис" собирает высокие урожаи

В Баткенском районе сельхозкооператив "Агросервис" ежегодно собирает высокие урожаи, а фермеры увеличивают свои доходы.

Общий урожай кооператива превышает 5 тысяч тонн, что обеспечивает фермерам доход свыше 700 тысяч сомов в год.

Кооператив специализируется на органическом земледелии, выращивая ранний картофель на площади 140 гектаров. Также внедрение биопрепаратов, таких как триходермин и корейская микориза, позволило удвоить урожайность до 40 тонн с гектара.

После сбора картофеля фермеры успешно выращивают кукурузу, дыни, арбузы и гранаты. Благодаря проекту "Одно село - один продукт" налажено производство гранатового сока для экспорта в Японию.

В планах "Агросервиса" - внедрение систем капельного орошения и расширение экспорта, включая поставки раннего картофеля в Россию. Кооператив демонстрирует, как современные технологии и эффективная организация труда способствуют росту сельского хозяйства и улучшению благосостояния фермеров.