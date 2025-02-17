Часть угнанных вертолетов из Афганистана в Узбекистан вернули в США

США вернули часть вертолетов, которых афганские пилоты оставили в Узбекистане после прихода к власти "Талибана", сообщает "Голос Америки".

По данным представителей Пентагона, присутствовавших на специальном мероприятии в посольстве Узбекистана в Вашингтоне, значительная часть американских самолетов и вертолетов, перевезенных афганскими пилотами в Узбекистан в августе 2021 года, осталась в распоряжении республики.

Ранее талибы уже не раз просили Узбекистан вернуть угнанные вертолеты. Некоторые аналитики считали, что получить вертолеты будет невозможно до тех пор, пока правительство талибов не будет признано международным сообществом.

Что касается вертолетов, я не уверен, что документация на эти вертолеты имеет отношение к Афганистану. Вторая проблема - это проблема правительства талибов, которое не признано ни одной страной, - отметил бывший афганский дипломат Фахим Кохдамани.

В январе 2022 года представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что угнанную в Узбекистан и Таджикистан в августе 2021 года афганскими военнослужащими авиатехнику не вернут в Афганистан.

Напомним, что ранее "Талибан" требовал Узбекистан вернуть афганские вертолёты. Министр обороны отметил, что в противном случае Узбекистан столкнется с негативными последствиями.

16 августа 2021 года в Генпрокуратуре заявили, что 22 военных самолета и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана, незаконно прилетели в Узбекистан.

Источник: ВЭС24