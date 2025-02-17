ГНС отменила справку о задолженности по налогам при сделках с недвижимостью

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики отменила обязательную справку об отсутствии задолженности по налогам при сделках с недвижимостью. Решение принято главой ГНС Алмамбетом Шыкмаматовым.

Решение направлено на упрощение бюрократических процедур и снижение коррупционных рисков.

Благодаря интеграции информационных систем Налоговой службы и регистрационного органа по недвижимости (Кадастр) с 24 февраля 2025 года гражданам больше не потребуется обращаться в налоговые органы для получения справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество.

Теперь информация о наличии или отсутствии налоговой задолженности будет автоматически доступна в "Кадастре". В случае долга продавцы недвижимости сразу получат сведения о его сумме и возможностях онлайн-оплаты. После погашения задолженности сделку можно будет оформить незамедлительно.

Новый алгоритм регистрации сделок с недвижимостью позволит значительно ускорить процесс и сделать его более прозрачным.

Кроме того, отмена получения справки в налоговых органах снижает коррупционные риски, поскольку ранее поступали сигналы о случаях, когда гражданам приходилось платить дополнительную сумму за ускоренное оформление документа.

Отказ от справки о задолженности позволит гражданам сосредоточиться на других аспектах сделки, не тратя время на сбор дополнительных документов.

Это решение способствует снижению административных барьеров и созданию более удобных и доступных условий для граждан и бизнеса.