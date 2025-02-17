В Бишкеке отключили водоснабжение злостным должникам

Сотрудники МП "Бишкекводоканал" провели отключение ряда злостных неплательщиков, которые на протяжении нескольких лет пользуются услугами водоснабжения и водоотведения, но не оплачивают их. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в Свердловском районе столицы зафиксированы крупные задолженности:

- 43 093 сомов (долг с 2012 года);

- 15 584 сомов;

- 14 061 сомов;

- 13 278 сомов;

- 11 312 сомов.

В Первомайском районе:

- 24 872 сомов (долг с 2022 года);

- 17 749 сомов (долг с 2022 года);

- 10 182 сомов (долг с 2022 года);

- 9 088 сомов (долг с 2023 года);

- 14 757 сомов (долг с 2022 года).

В Ленинском районе:

- 16 900 сомов (долг с 2022 года);

- 15 000 сомов (долг с 2021 года);

- 11 897 сомов (долг с 2022 года);

- 10000 сомов (долг с 2023 года);

- 10082 сомов (долг с 2023 года).

Подобные долги создают серьезные финансовые трудности для предприятия, что мешает своевременно проводить ремонты, модернизацию и развитие водопроводной инфраструктуры города.

Тариф на холодную воду и стоки составляет:

1 м³ воды – 10,45 сомов;

1 м³ стоков – 3,45 сомов.

Если нет прибора учета, то расчет ведется по норме водопотребления 350 литров на одного человека.

Обеспечение Бишкека питьевой водой – это сложный и затратный процесс, включающий добычу воды из скважин, работу насосных станций, обеззараживание и транспортировку к потребителям. Однако этот тариф не покрывает всех затрат, необходимых для бесперебойного водоснабжения и водоотведения. Основная статья расходов – электроэнергия, необходимая для работы насосов и очистных сооружений.

МП "Бишкекводоканал" призывает всех абонентов вовремя оплачивать услуги водоснабжения и не накапливать задолженности. В противном случае предприятие будет вынуждено отключать водоснабжение в соответствии с действующими нормами.