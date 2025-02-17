В Бишкеке открылся бесплатный Центр детского творчества

В городе Бишкек на территории МТУ Аламедин присоединенного к Свердловскому району в рамках административно-территориальной реформы открыли Центр детского творчества. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в Центре открыто 12 кружков по следующим направлениям: современные и народные танцы, комуз, начальное техническое моделирование, компьютерный мир, лепка, изобразительное искусство, чий чырмакчылык, оймо, оригами, кружок раннего развития, английский язык и шахматы.

Записаться на занятия можно по адресу: ул. Алма-Атинаская, 424. Отметим, что все уроки проводятся бесплатно.