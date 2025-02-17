Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане выросла на 3% за неделю

По оперативным данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, с 10 по 16 февраля в Кыргызстане зарегистрировано 10796 случаев ОРВИ и 73 случая гриппа. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 3%, с показателем 153,1 на 07 неделе против 148,6 на 06 неделе.

Из общего числа заболевших 4,4% госпитализированы, что составляет 483 человека. Сезон гриппа в стране наблюдается с середины декабря 2024 года и обусловлен в основном гриппом А/(H1N1)(2009) – 66%, также зафиксированы единичные случаи гриппа B (29,3%) и COVID-19 (4,7%).

Лабораторные исследования показали, что с октября месяца продолжается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций. Среди них преобладают респираторно-синтициальный вирус (28%), риновирус (26,6%), аденовирус (13%), парагриппы (11,9%) и другие вирусные инфекции, составившие 20,5% от общего числа заболевших.