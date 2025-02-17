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В Узгене произошла драка среди школьников, один был госпитализирован

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- Назгуль Абдыразакова
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В Узгенском районе Ошской области произошла драка между школьниками, в результате которой один человек получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 14 февраля в милицию поступила информация о том, что в областную больницу с телесными повреждениями госпитализирован гражданин К.Э., 2008 года рождения.

По данному факту начата доследственная проверка. В отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования инцидента, по словам очевидцев, между учениками 11-го класса школы № 34 из-за возникших разногласий произошла драка, в результате которой К.Э. был избит и получил травмы.


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URL: https://www.vb.kg/443032
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