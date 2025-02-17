В Узгене произошла драка среди школьников, один был госпитализирован

В Узгенском районе Ошской области произошла драка между школьниками, в результате которой один человек получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 14 февраля в милицию поступила информация о том, что в областную больницу с телесными повреждениями госпитализирован гражданин К.Э., 2008 года рождения.

По данному факту начата доследственная проверка. В отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования инцидента, по словам очевидцев, между учениками 11-го класса школы № 34 из-за возникших разногласий произошла драка, в результате которой К.Э. был избит и получил травмы.