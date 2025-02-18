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В результате пожара в Усть-Луге 5 граждан Кыргызстана получили ожоги

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- Назгуль Абдыразакова
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16 февраля в поселке Усть-Луга, Ленинградской области (Россия), произошел пожар в частном кафе, в результате которого 5 граждан Кыргызстана получили ожоги разной степени. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным ведомства, двое граждан КР 17 февраля были перевезены в Ленинградскую областную больницу для обследования, трем гражданам оказана медицинская помощь в Гатчинской больнице области, и они отпущены на амбулаторное лечение.

По факту происшествия российские следственные органы возбудили уголовное дело.

Генеральное консульство продолжает держать ситуацию на контроле.


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URL: https://www.vb.kg/443078
Теги:
МИД, пожар, Россия, Кыргызстан, пострадавшие
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