В результате пожара в Усть-Луге 5 граждан Кыргызстана получили ожоги

16 февраля в поселке Усть-Луга, Ленинградской области (Россия), произошел пожар в частном кафе, в результате которого 5 граждан Кыргызстана получили ожоги разной степени. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным ведомства, двое граждан КР 17 февраля были перевезены в Ленинградскую областную больницу для обследования, трем гражданам оказана медицинская помощь в Гатчинской больнице области, и они отпущены на амбулаторное лечение.

По факту происшествия российские следственные органы возбудили уголовное дело.

Генеральное консульство продолжает держать ситуацию на контроле.