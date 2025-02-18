Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 91.14 - 92.14

Налогоплательщики могут внести данные о товарах без документов до 1 апреля

63  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что налоговые агенты могут до 1 апреля 2025 года зарегистрировать в информационной системе "Электронный счет-фактура" сведения о товарах, не имеющих первичных учетных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При внесении информации в систему до указанного срока налогоплательщики освобождаются от ответственности и штрафов за такие товары.

Однако данное освобождение не распространяется на следующие категории:

алкоголь, табачные изделия, лекарственные средства, медицинские изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов;

нефть и нефтепродукты (за исключением смазочных масел с кодами ТНВЭД 2710197100-2710199800);

товары, в отношении которых имеются решения налоговой службы или постановления суда.

Эта мера направлена на упрощение налогового учета и усиление контроля за движением товаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443085
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  