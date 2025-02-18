Налогоплательщики могут внести данные о товарах без документов до 1 апреля

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что налоговые агенты могут до 1 апреля 2025 года зарегистрировать в информационной системе "Электронный счет-фактура" сведения о товарах, не имеющих первичных учетных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При внесении информации в систему до указанного срока налогоплательщики освобождаются от ответственности и штрафов за такие товары.

Однако данное освобождение не распространяется на следующие категории:

алкоголь, табачные изделия, лекарственные средства, медицинские изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов;

нефть и нефтепродукты (за исключением смазочных масел с кодами ТНВЭД 2710197100-2710199800);

товары, в отношении которых имеются решения налоговой службы или постановления суда.

Эта мера направлена на упрощение налогового учета и усиление контроля за движением товаров.