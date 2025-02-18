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В Кыргызстане завершено временное госрегулирование цен на уголь

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Временное государственное регулирование цен, установленное постановлением кабинета министров Кыргызской Республики №455 от 8 сентября 2023 года, завершилось 15 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, Служба антимонопольного регулирования в этот период проводила контрольные мероприятия с участием местных органов власти, налоговых органов и внутренних дел, а также мониторила цены на уголь.

Дополнительно, Служба обеспечивала разъяснительную работу среди хозяйствующих субъектов, занимающихся торговлей углем. Для получения более подробной информации можно посетить сайт Службы антимонопольного регулирования.


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URL: https://www.vb.kg/443087
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан, цены на уголь
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