В Кыргызстане завершено временное госрегулирование цен на уголь

Временное государственное регулирование цен, установленное постановлением кабинета министров Кыргызской Республики №455 от 8 сентября 2023 года, завершилось 15 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, Служба антимонопольного регулирования в этот период проводила контрольные мероприятия с участием местных органов власти, налоговых органов и внутренних дел, а также мониторила цены на уголь.

Дополнительно, Служба обеспечивала разъяснительную работу среди хозяйствующих субъектов, занимающихся торговлей углем. Для получения более подробной информации можно посетить сайт Службы антимонопольного регулирования.