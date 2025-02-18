В Анкаре обсудили строительство технопарка в Кыргызстане

В Анкаре состоялась встреча, посвященная вопросам строительства технопарка в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в переговорах приняли участие рабочая группа по развитию промышленности КР под председательством заместителя министра экономики и коммерции Искендера Асылкулова, Торговое представительство КР в Турции, а также генеральный директор одного из крупнейших технопарков Турции – Bilkent CYBERPARK Фарук Иналтекин.

Стороны обсудили перспективы создания в Кыргызстане технопарка, ориентированного на развитие образования и технологий, что будет способствовать экономическому росту обеих стран. Участники выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились организовать следующую встречу в Кыргызстане.