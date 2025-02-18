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В Анкаре обсудили строительство технопарка в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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В Анкаре состоялась встреча, посвященная вопросам строительства технопарка в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в переговорах приняли участие рабочая группа по развитию промышленности КР под председательством заместителя министра экономики и коммерции Искендера Асылкулова, Торговое представительство КР в Турции, а также генеральный директор одного из крупнейших технопарков Турции – Bilkent CYBERPARK Фарук Иналтекин.

Стороны обсудили перспективы создания в Кыргызстане технопарка, ориентированного на развитие образования и технологий, что будет способствовать экономическому росту обеих стран. Участники выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились организовать следующую встречу в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/443089
Теги:
строительство, Турция, информационные технологии, Кыргызстан
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