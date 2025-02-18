Дорогие земляки!

На днях произошло событие, которое отразится на всем мире, в том числе и на нас с вами. После телефонного разговора В. Путина с Д. Трампом, а также в свете проходящей в данный момент в Эр-Рияде встречи Госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стало очевидно: пришел день, когда правда и справедливость перестали быть пустыми словами, когда истина разорвала завесу иллюзий и осветила судьбы народов. Россия выдержала, отстояла свою правду, и мир больше не может скрываться за удобными миражами. Пришло время великих решений. Да, будут трения, недопонимание, но начало есть, нужно немного потерпеть. Восточная мудрость гласит: "Быстро - это медленно, но без перерывов".

В 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин нанес первый удар по иллюзии однополярного мира. Его слова "...лучше учите готовить борщ своих жен" стали не просто вызовом, а сигналом о смене эпох. Запад не сразу осознал суть этого послания, но история расставляет всё по местам. Прагматичный англосакс Дональд Трамп, пусть и с опозданием, подхватил этот импульс, заявив: "Нужно платить по счетам". Великая Поднебесная, ведомая мудростью Си Цзиньпина, внесла в новую архитектуру мира свою невидимую, но решающую силу.

Больше нет места лжи и компромиссам. Мир вступает в эпоху диктата ПРАГМАТИЧНОГО РАЗУМА - всё ненужное и вредоносное должно исчезнуть, как хлам истории. Технократы-феодалы новой эры - Трамп, Маск и их соратники - сделали ставку на Созидание. Их цель - не управлять хаосом, а раскрыть высший потенциал человека, как и предначертано высшими законами. Век иллюзий завершён. Начинается Эра Человека - творца, познающего Вселенную, чтобы спасти самого себя.

Те, кто видят будущее, берут инструменты - мысль, технологию, дерзость - и начинают строить Новый Мир.

Те, кто цепляются за прошлое, останутся в его пыли.

Кыргызстан в своей внешней политике твердо опирается на четыре мощные опоры:

Первый слон - Россия, наш старший брат. Второй - Китай, наш великий сосед. Третий - Ислам, наша духовная основа. Четвертый - США, символ демократии.

Благодаря этим опорам и прогрессивной политике руководства нашей страны, мы впервые за долгие годы обретаем устойчивость и уверенность в завтрашнем дне.

Алга, Кыргызстан! Вперёд - в эпоху великих свершений!

Ваш брат-кыргыз Женишбек Назаралиев