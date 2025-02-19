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Международный культурный проект "На языке музыки" вновь в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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1 марта в 18:30 в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова состоится концерт в рамках Международного культурного проекта "На языке музыки". Проект организован Министерством культуры России при поддержке представительства Россотрудничества в Кыргызстане.

Уникальность проекта заключается в том, что на одной сцене выступят сразу несколько российских музыкальных коллективов и исполнителей. Жители и гости Бишкека познакомятся с лучшими образцами российской музыкальной культуры и услышат красоту и богатство классической, романсовой, джазовой и народной музыки.

Классическое направление представят знаменитый коллектив Московской филармонии "Романтик-квартет" и заслуженный артист России, пианист Александр Покидченко.

Впервые в Кыргызстане выступит заслуженная артистка России Нина Шацкая, всем известная по российским телевизионным проектам "Голос", "Три аккорда", "Романтика романса" и др. Отличительная черта её творчества – необычные трактовки традиционных романсовых произведений, синтез разных жанров и что наиболее важно – высочайшая исполнительская культура.

Также зрители познакомятся с творчеством одного из самых ярких коллективов, представляющих русскую песню и профессиональное искусство игры на русских народных музыкальных инструментах – инструментального и вокального квартетов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л. Зыкиной, которые выступят вместе с одной из ярчайших исполнительниц народной и фолк-поп музыки, заслуженной артисткой России Олесей Евстигнеевой.

Вход по пригласительным билетам, количество билетов ограничено.

Концерты в рамках Международного культурного проекта "На языке музыки" проходят в Кыргызстане уже пятый год подряд. Благодаря проекту кыргызские зрители познакомились с творчеством Хора Сретенского монастыря, ансамбля "Россия" им. Л. Зыкиной, Московского джаз-квинтета под управлением Никиты Агафонова, Народной артистки России Надежды Крыгиной, обладательницы звания "Национальное достояние России" Ирины Крутовой, трио "Реликт", скрипачки Ирины Павлихиной. Выступления российских исполнителей состоялись в Бишкеке, Караколе, Оше и Таласе.


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URL: https://www.vb.kg/443116
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