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Премьера! Сольный концерт Нины Шацкой в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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2 марта в 18.30 в большом зале Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова впервые состоится сольный концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой. Концерт пройдет в рамках проекта "Культура без преград". Организатор Министерство культуры России при поддержке представительства Россотрудничества в Кыргызстане.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая известна участием в российских телевизионных проектах "Голос", "Три аккорда", "Романтика романса" и др. Отличительная черта её творчества – необычные трактовки традиционных произведений, синтез разных жанров и что наиболее важно – высочайшая исполнительская культура.

На главной сцене Кыргызстана исполнительница выступит в сопровождении известного российского трио музыкантов: Юрий Погиба (рояль), Игорь Иванушкин (контрабас), Эдуард Лаубингер (барабаны). Певица и музыканты представят разнообразную коллекцию песен: "жемчужины" джазовой классики, романсы, эстрадные произведения, ретро песни.

Экспрессия и страсть с нотами магии в исполнении артистки не оставят никого равнодушными. Достаточно один раз услышать этот голос и увидеть эту колдовской красоты певицу, чтобы воспылать симпатией к её творчеству.

"Я пою, как дышу", – говорит Нина, и это абсолютная правда. Убедиться в этом можно на концерте 2 марта в Бишкеке.

Вход по пригласительным билетам, количество билетов ограничено.


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URL: https://www.vb.kg/443117
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