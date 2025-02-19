Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 91.14 - 92.14

В Жогорку Кенеше состоялась присяга нового депутата

184  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга депутата Жунушалиевой Гулсункан Ишенгазиевны от парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Отметим, что Гулсункан Жунушалиева пришла вместо депутата Гулшаркан Култаевой, которая была избрана на должность члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Справка: Гулсункан Жунушалиева родилась в 1969 году в селе Кочкор. В 1986 году поступила на философский факультет Томского государственного университета в России, который окончила в 1992 году. Трудовую деятельность начала в 1992 году преподавателем Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова в городе Каракол Иссык-Кульской области, где проработала до 1998 года.

Магистр права. Кандидат философских наук, отличник народного образования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443118
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  