В Жогорку Кенеше состоялась присяга нового депутата

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга депутата Жунушалиевой Гулсункан Ишенгазиевны от парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Отметим, что Гулсункан Жунушалиева пришла вместо депутата Гулшаркан Култаевой, которая была избрана на должность члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Справка: Гулсункан Жунушалиева родилась в 1969 году в селе Кочкор. В 1986 году поступила на философский факультет Томского государственного университета в России, который окончила в 1992 году. Трудовую деятельность начала в 1992 году преподавателем Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова в городе Каракол Иссык-Кульской области, где проработала до 1998 года.

Магистр права. Кандидат философских наук, отличник народного образования.