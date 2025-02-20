О внедрении цифровых технологий в повседневную работу Минводсельпрома КР

В министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялся важный разговор, посвященный вопросам цифровизации, в котором приняли участие сотрудники ведомства.

На встрече обсуждались ключевые аспекты внедрения и развития цифровых технологий в государственной сфере, а также пути их интеграции в повседневную работу министерства

В завершение встречи отмечено, что цифровизация - это не только внедрение новых технологий, но и культурное изменение, которое требует от сотрудников не только технических знаний, но и готовности к новым подходам в работе.

Выражена уверенность, что каждый сотрудник министерства сможет внести свой вклад в этот процесс, и результаты работы в области цифровизации будут заметны уже в ближайшее время.