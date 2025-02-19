Налоговая служба упростила отчетность по налогу на имущество для граждан

С 1 января 2025 года налогоплательщики освобождаются от представления информационных расчетов по налогу на имущество. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, владельцы жилых домов, зданий, помещений, а также земельных участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, могут не подавать информационные расчеты в налоговый орган.

Освобождение также распространяется на нежилые объекты (контейнеры, ангары и др.), расположенные на рынках и мини-рынках и не зарегистрированные в ГУ "Кадастр".

Однако налогоплательщики, владеющие нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, а также земельными участками в пределах населенных пунктов и землями несельскохозяйственного назначения, обязаны подавать информационный расчет. Срок подачи отчетности для юридических лиц – до 1 апреля и для физических лиц – до 1 мая.

Теперь налоговые органы будут самостоятельно исчислять налоги на жилые здания, помещения и земельные участки, относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, и направлять налогоплательщикам извещения до 1 августа текущего налогового периода.

Кроме того, на основании сведений, предоставляемых владельцами (дирекцией) рынков и мини-рынков, ГНС в автоматизированном режиме будет осуществлять начисление налога на нежилые сооружения (контейнеры, ангары и т.д.), расположенные на их территории и не зарегистрированные в ГУ "Кадастр".

Данное упрощение стало возможным благодаря автоматизации налоговых процедур и интеграции систем с органами государственной регистрации. Внедрение современных цифровых решений позволяет налоговым органам оперативно получать необходимую информацию, снижая административную нагрузку на налогоплательщиков.

Автоматизация процессов способствует повышению прозрачности налогового администрирования, минимизации ошибок при расчете налогов и сокращению рисков несвоевременного или некорректного представления отчетности.

Она направлена на улучшение администрирования местных налогов, обеспечение более эффективного контроля за их поступлением, а также создание благоприятных условий для налогоплательщиков, позволяя им экономить время и ресурсы при исполнении налоговых обязательств.