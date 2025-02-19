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ФОМС: Пенсионеры старше 70 лет могут лечиться бесплатно дважды в год

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Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает, что льготная категория граждан, включая пенсионеров старше 70 лет, имеет право на бесплатное лечение в стационарах, но с ограничением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно условиям Программы государственных гарантий, льготники могут пройти плановое лечение в стационаре бесплатно не более двух раз в год. Это означает, что они могут получать плановое лечение в любой государственной медицинской организации, без оплаты дважды в году.

Если потребуется госпитализация более двух раз, то третья и последующие госпитализации будут осуществляться с внесением сооплаты среднего уровня.

Правило действует во всех стационарах страны, будь то национальный, областной или городской уровень, а также независимо от месторасположения. Исключение составляют дети до 6 лет - для них это ограничение не применяется.

Важно! Для получения бесплатного лечения в стационаре необходимо иметь направление от семейного врача, а также документы, подтверждающие статус льготника (например, пенсионное удостоверение).

ФОМС рекомендует пенсионерам и всем льготным категориям граждан учитывать данное ограничение при планировании лечения.

Если возникли вопросы, звоните на круглосуточную горячую линию 113, ФОМС. Звонки со всех устройств – бесплатные.


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URL: https://www.vb.kg/443122
Теги:
пожилые люди, Кыргызстан, здоровье
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