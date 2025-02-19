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Нацстатком подписал соглашение с КГТУ для подготовки статистов

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Сегодня в Бишкеке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Нацстаткомом и Кыргызским государственным техническим университетом имени И. Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соглашение подписали Председатель Бактыбек Кудайбергенов и ректор КГТУ им. И. Раззакова Мирлан Чыныбаев.

Сотрудничество направлено на развитие взаимодействия между научной и практической статистикой, а также на подготовку специалистов, которые будут обладать знаниями в области статистики, бизнес-анализа и цифровых технологий.

В рамках сотрудничества создан новый профиль "Бизнес-аналитика и статистика", а также предусмотрена подготовка высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать с большими данными и современными методами анализа. Открытие этого профиля в КГТУ им. И. Раззакова станет важным шагом в подготовке будущих профессионалов в области статистики.

"Нацстатком сегодня ставит перед собой амбициозные цели по совершенствованию системы сбора, анализа и интерпретации данных, а также по внедрению современных цифровых технологий в статистическую отрасль. Для реализации этих задач нам необходимы кадры нового формата – специалисты, обладающие не только глубокими знаниями в области статистики, но и современными компетенциями в области бизнес-анализа, больших данных и цифровых технологий", - отметил Председатель Бактыбек Кудайбергенов.

Это соглашение поможет создать эффективную модель подготовки специалистов в области статистики и бизнес-анализа, а также способствовать укреплению и развитию статистической системы.


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URL: https://www.vb.kg/443125
Теги:
вуз, сотрудничество, Кыргызстан, Нацстатком
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