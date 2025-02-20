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В Бишкеке милиция и ГКНБ задержали очередного лжетеррориста

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке милиция и ГКНБ задержали мужчину, сообщившего о бомбе в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По ее данным, проверка показала, что взрывчатки нет.

19 февраля около 20:00 в милицию поступило сообщение о заложенной бомбе в ТЦ на улице Чингиза Айтматова. Следственная служба УВД Ленинского района возбудила дело по статье 259 УК КР (заведомо ложное сообщение о терроризме).

Оперативники ГУВД и ГКНБ задержали подозреваемого А.И., 1991 года рождения. Он водворен в ИВС.

ГУВД города Бишкек напоминает о том, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность и наказывается лишением свободы на срок на 5 лет, по статье 259 ( Заведомо ложное сообщение об акте терроризма ) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/443139
Теги:
бомба, задержание, милиция, Торговый центр, ГКНБ
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