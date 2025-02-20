Николай Акелькин: Таких как Федор Черенков больше не было

В Бишкеке прошёл закрытый показ фильма "Федя. Народный футболист", посвящённого легендарному советскому футболисту Фёдору Черенкову, полузащитнику московского "Спартака". Кыргызстан стал первой зарубежной страной, где вышла данная кинолента.

Этот фильм стал настоящим праздником для любителей футбола и тех, кто ценит искренние человеческие истории. Он не только о футболе, но и о любви, дружбе, и самое главное фильм передаёт атмосферу советского времени и эмоциональную экспрессию болельщиков. Фильм создаёт ощущение, что ты находишься на стадионе, поддерживая любимую команду и чувствуя всю прелесть футбольного духа.

По словам режиссера фильма Николая Акелькина, Федор Черенков уникален тем, что даже болельщики противников всегда относились к нему с уважением.

"Он был единственным таким игроком в России, и больше таких не было. К нему относились с уважением, потому что он был очень простым, застенчивым и добрым человеком. Никогда не отказывал ни в автографах, ни в фотосъемках. Поэтому болельщики просто называли его Федя.

Когда говорят "народный футболист", все сразу понимают, о ком идет речь - о Черенкове. Поэтому наш фильм о нем, но в меньшей степени о футболе.

Однако это фильм о человеке, о любви, о дружбе и о преодолении сложных жизненных ситуаций. Мы хотим познакомить зрителей с нашей картиной, не ставя перед собой каких-либо коммерческих целей. Главное - это расширение культурного взаимодействия между нашими странами", - сказал Акелькин корреспонденту vb.kg.

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