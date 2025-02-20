Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.17 - 92.07

Николай Акелькин: Таких как Федор Черенков больше не было

295  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошёл закрытый показ фильма "Федя. Народный футболист", посвящённого легендарному советскому футболисту Фёдору Черенкову, полузащитнику московского "Спартака". Кыргызстан стал первой зарубежной страной, где вышла данная кинолента.

Этот фильм стал настоящим праздником для любителей футбола и тех, кто ценит искренние человеческие истории. Он не только о футболе, но и о любви, дружбе, и самое главное фильм передаёт атмосферу советского времени и эмоциональную экспрессию болельщиков. Фильм создаёт ощущение, что ты находишься на стадионе, поддерживая любимую команду и чувствуя всю прелесть футбольного духа.

По словам режиссера фильма Николая Акелькина, Федор Черенков уникален тем, что даже болельщики противников всегда относились к нему с уважением.

"Он был единственным таким игроком в России, и больше таких не было. К нему относились с уважением, потому что он был очень простым, застенчивым и добрым человеком. Никогда не отказывал ни в автографах, ни в фотосъемках. Поэтому болельщики просто называли его Федя.

Когда говорят "народный футболист", все сразу понимают, о ком идет речь - о Черенкове. Поэтому наш фильм о нем, но в меньшей степени о футболе.

Однако это фильм о человеке, о любви, о дружбе и о преодолении сложных жизненных ситуаций. Мы хотим познакомить зрителей с нашей картиной, не ставя перед собой каких-либо коммерческих целей. Главное - это расширение культурного взаимодействия между нашими странами", - сказал Акелькин корреспонденту vb.kg.

[b]


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443143
Теги:
кино, футбол, СССР, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  