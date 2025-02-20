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Почему Садыр Жапаров едет на парад Победы

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- Канат Кожоев
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Потому что Кыргызстан, в отличие от некоторых, не намерен выходить из клуба победителей. И своих не бросает.

О клубе победителей, который после Второй мировой войны определила Потсдамская конференция, верно говорит украинский аналитик Алексей Кущ: "Это очень сильная историческая мифологема, дающая определённые моральные преимущества. Само присутствие в клубе победителей даёт серьёзные заявки на политический успех".

Если иметь в виду конкретно Украину, то всё, что она имела и чем располагала на момент распада СССР, - следствие как раз её участия в клубе победителей. В 1991 году она, по словам Куща, имела колоссальный потенциал. Украинство впервые объединилось в границах своего национального государства. Заводы, атомные электростанции, самолёты, ракеты – экономический потенциал тоже был на высоком уровне. И это всё – результат членства в клубе победителей. Это была страна, которая могла гордиться героическими страницами своей истории. Это был большой исторический капитал.

- Представим себе, что победила фашистская Германия, - делает допущение Алексей Кущ. – Понятно, что никакого украинского Крыма, Закарпатья – не было бы. Возможно, на каком-то этапе Германия пришла бы к идее создания какого-то украинского государства, но это было бы явно не в тех границах, в которых Украина сложилась в 1991 году.

Есть клуб победителей – соответственно, есть и клуб проигравших. Откуда все послевоенные годы сквозит реваншистскими настроениями и разного рода территориальными претензиями.

- Один из основных векторов противостояния, которые сейчас формируются, - говорит Кущ, - это внутреннее соперничество Германии и Польши. Польша всегда очень умело пользуется своим моральным преимуществом по отношению к Германии. Поляки постоянно заявляют о репарациях, которые немцы должны выплатить, - и вся её позиция основывается на том, что "мы вас победили, и поэтому вы должны".

По сути, Польша умело пользуется неким мифом о своей победе, уверяя, что была чуть ли не основным участником антигитлеровской коалиции, и без неё Вторая мировая война завершилась бы совсем с другими результатами…

Польша не вышла из клуба победителей, отлично понимая, какие моральные преимущества ей даёт это членство и какие выгоды она может из этого извлечь.

Украина добровольно с радостным улюлюканьем его покинула. Торжественно затеяла десоветизацию, декоммунизацию, дерусификацию с избавлением от всего, что хотя бы косвенно напоминало бы о причастности к победе в Великой Отечественной (шире – во Второй мировой) войне. И так же добровольно, отказавшись от славы, почёта и морального превосходства, перешла в противоположный лагерь – клуб побеждённых.

Какое отношение всё это имеет к Кыргызстану? Самое прямое и непосредственное. Когда умные люди предостерегают местные деструктивные силы – может, дескать, случиться так, как на Украине, - они имеют в виду, кроме возрождения нацизма, неминуемый последующий выход из почётного клуба победителей. Нам оно надо?

Долгие годы западные и прозападные структуры пытаются вдолбить в головы кыргызской молодёжи: то была не наша война. То, мол, Сталин с Гитлером делили мир, а кыргызы к этому не причастны. Кыргызстан (тогдашняя Киргизская ССР) вообще представлял собой глубокий тыл и жил своей жизнью.

Когда прозападная оппозиция устаёт обсуждать костюм и планшет президента Жапарова, она (особенно в преддверии весны) начинает критиковать его за то, что он якобы пресмыкается перед российским коллегой и систематически ездит к нему на поклон. Настоящую истерику в рядах "активистов" и "независимых" журналистов вызвало в апреле 2023 года сообщение о том, что Садыр Жапаров станет единственным гостем на параде Победы в Москве 9 мая. Вся эта свора накинулась тогда на него с утроенной энергией. "Путин – агрессор, весь мир от него отвернулся, а наш продолжает подхалимничать"…

У оппозиционных грантоедов настолько выхолощено всё, что находится в голове и в области сердца, что не в состоянии они постичь простые истины. Кыргызстан был частью великой страны, одержавшей в 1945 году Великую Победу. В Великой Отечественной (для Кыргызстана она не была Второй мировой) войне участвовал каждый четвёртый житель страны. Более 150 тысяч из них награждены орденами и медалями, более семидесяти стали Героями Советского Союза. И это не считая огромного количества спасённых эвакуированных людей, особенно детей из блокадного Ленинграда, которые нашли здесь кров, тепло и заботу.

У кыргызов, если на то пошло, гораздо больше оснований причислять себя к победителям – в сравнении с теми же поляками. Но они не трясут побеждённых, выбивая репарации, потому и что побеждали не ради этого попрошайничества. И участие в мероприятиях, посвящённых Победе, - не обязаловка, не заискивание перед российскими властями, а абсолютно логичная и правомерная часть политики Садыра Жапарова, поддерживаемая, к счастью, здравомыслящим населением Кыргызской Республики.

Это – свидетельство того, что у кыргызстанцев всё в порядке с исторической памятью, со стыдом и совестью, с понятием о дружбе и товариществе, с пониманием, кто свой, а кто – чужой. Собратьев по "клубу" кыргызы в трудную минуту не бросают – опять же в отличие от некоторых перебежчиков.

И в этом году Жапарова ждут в Москве на праздновании 80-летия победы. И те, у кого с памятью худо, уже зашуршали: "Наш опять поедет позориться". Не позориться он едет, а показать миру, что он – достойный всяческого уважения полноправный участник клуба победителей.


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URL: https://www.vb.kg/443148
Теги:
ВОВ, Россия, Украина, День Победы, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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