Экспертиза и инновации против уранового наследия

Вот уже более десяти лет Россия оказывает Кыргызстану помощь в устранении последствий работы урановых производств. Благодаря российским технологиям, специалистам и финансовой поддержке республика смогла ликвидировать часть угроз, связанных с деградацией радиоактивных объектов.

В советский период урановая промышленность Кыргызстана активно развивалась, оставив после себя 92 хвостохранилища и горных отвала, из которых 33 находятся в ведении Министерства чрезвычайных ситуаций республики. Совокупный объем этих отходов достигает 11,9 миллиона кубометров, из которых 5,84 миллиона имеют радиоактивное происхождение, а 5,7 миллиона представляют токсическую опасность. Основные скопления отходов расположены в Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Особенно остро стоит вопрос старых хвостохранилищ, находящихся вблизи населенных пунктов и рек, пересекающих границы нескольких государств. Разрушение таких объектов, вызванное природными катаклизмами или износом конструкций, грозит серьезными последствиями для экологии, водных ресурсов и здоровья людей.

В 2012 году была запущена международная программа по рекультивации загрязненных территорий, инициированная Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Россия взяла на себя основной объем финансирования, выделив 75% от общей суммы. На сегодняшний день республика получила от Москвы 4,84 миллиарда рублей для реализации проекта.

Ключевым партнером Кыргызстана в данной области стала российская государственная корпорация "Росатом", обладающая передовыми решениями в сфере радиационной безопасности. С 2012 года при ее участии завершены работы на объектах в Каджи-Сае, Талды-Булаке и Каке. Сейчас продолжается очистка территорий в районе села Мин-Куш, где ведется ликвидация последствий деятельности хвостохранилищ "Дальнее" и "Туюк-Суу". Окончание работ запланировано на конец 2024 года.

В марте 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил проект нового соглашения между КР и РФ, направленного на долгосрочную ликвидацию радиоактивных объектов. В течение двадцати лет планируется полностью законсервировать 86 хранилищ отходов на территории республики. Финансирование осуществляется за счет российской стороны, что подчеркивает особое значение этого партнерства.

Российская государственная корпорация "Росатом", обладающая уникальным опытом и технологиями, стала ключевым партнером Кыргызстана в этой сфере. С 2012 года при ее участии были успешно завершены проекты рекультивации хвостохранилищ в таких населенных пунктах, как Каджи-Сай, Талды-Булак и Как. В настоящий момент продолжаются работы на объектах "Дальнее" и "Туюк-Суу" в районе села Мин-Куш, завершение которых запланировано на конец 2024 года.

Одним из ключевых факторов успеха стало применение передовых технологий, разработанных российскими учеными. Например, "Росатом" внедрил метод дезактивации металлических отходов, который позволяет снизить радиоактивность материалов в 350–5300 раз. Этот процесс включает обработку кислотными составами и последующую переплавку в индукционных печах, что не только делает материалы безопасными, но и позволяет их повторное использование.

Кроме того, в "Курчатовском институте" были созданы мобильные малогабаритные установки плазменной переработки отходов (ММУППО), способные ежегодно перерабатывать до 7 тысяч тонн различных видов мусора, включая низко- и среднерадиоактивные отходы. Данные системы универсальны, не выделяют токсичных соединений и могут использоваться даже в удаленных горных районах.

"Проблема хвостохранилищ в Кыргызстане действительно является серьезной. Государство пытается решить ее разными способами с 1990-х годов. Хранилища, созданные еще в 1940–1950-х годах, содержат отходы, и их эксплуатационный срок давно истек. В условиях техногенных вызовов - землетрясений, селевых потоков - эти объекты представляют значительную угрозу экологической безопасности. Эрозия и разрушение таких объектов приводят к утечке токсичных веществ, включая радиоактивные отходы, что загрязняет водные источники и почву", - говорит эксперт Игорь Шестков.

По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался, и правительство России всегда оказывало поддержку Кыргызстану в снижении экологических рисков.

"Одним из ключевых проектов можно считать сотрудничество с "Росатомом". С начала 2000-х годов представители этой организации принимали участие в переговорах на правительственном уровне, а также в международных форумах, посвященных вопросам экологической безопасности в Кыргызстане. Решение этой проблемы требует не только финансовых вложений, но и специализированных технологий, которыми располагает "Росатом". Кыргызстан, к сожалению, не обладает достаточными ресурсами и техническими возможностями для полной ликвидации угрозы. В этом плане сотрудничество с российской стороной критически важно: у "Росатома" есть необходимая экспертиза и специалисты, а также финансовые возможности. Согласно имеющейся информации, на ближайшие три года российская сторона выделила более двух миллиардов рублей на реабилитацию хвостохранилищ", - отмечает Шестаков.

Он рассказал, что Европейский Союз также предлагал техническую помощь, однако она в основном ограничивалась составлением карт возможного загрязнения и мониторингом ситуации.

"Без значительных финансовых вложений и реальных инженерных решений одной лишь диагностики недостаточно. Сотрудничество с "Росатомом позволит не только провести полноценную реабилитацию объектов, но и обеспечить экологическую безопасность граждан, минимизировав риски, связанные с этими потенциально опасными объектами", - считает эксперт.

Ликвидация радиоактивных захоронений в Кыргызстане имеет не только национальное, но и международное значение. Современные технологии, применяемые российскими специалистами, предотвращают попадание вредных элементов в грунтовые воды и речные системы, такие как Сырдарья, что особенно важно для защиты экосистем всего Центральноазиатского региона. Чистота водных ресурсов играет ключевую роль в укреплении международных отношений и устойчивом развитии соседних государств.

Таким образом, сегодня совместные усилия России и Кыргызстана в обезвреживании уранового наследия представляют собой пример эффективного стратегического сотрудничества. Без передовых российских технологий и опыта республика вряд ли смогла бы справиться с этой проблемой в одиночку. Помощь Москвы позволяет не только улучшить экологическую ситуацию и защитить население, но и укрепить имидж Кыргызстана как государства, заботящегося о будущем своих граждан и стабильности региона.